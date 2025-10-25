1.しっぽのケガ 原因 人に踏まれる、ドアや家具に挟まれる、強く引っ張られるなど、生活環境での事故や外部からかかる力が主な原因です。また、外に出た猫は交通事故やケンカでケガを負うリスクもあります。 症状 激しい痛み、腫れ、しっぽがだらんと垂れ下がって動かない、不自然に曲がっているといった異常が見られます。骨折や重度の神経損傷の可能性もあります。特に注意すべきなのは、しっぽの先から血流が悪くな