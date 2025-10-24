本田技研工業株式会社は、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」に新グレード「e:HEV RS」を追加し、2025年10月24日に発売すると発表した。 同グレードモデルは、2モーターハイブリッド「e:HEV」の滑らかな走行性能はそのままに、RS専用の内外装やローダウンサスペンションを採用し、スポーティーなスタイルと走りを両立した。全高1,545mmで立体駐車場にも対応し、4WDモデルも新たに設定