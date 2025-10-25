日本相撲協会は２５日までにＬＩＮＥで使用する「【公式】お相撲さんスタンプ」第２弾の配信開始を発表した。同スタンプは第１弾から約４年の歳月を経て登場。今回は横綱・大の里や大関・琴桜ら看板力士だけでなく、相撲協会公式キャラクター・ひよの山を「休場」など相撲界ならではの言葉とともに計４０種類をスタンプ化。また相撲界の隠語「北向いてます（機嫌が悪くなる）」などのメッセージ入りのスタンプも収録されている