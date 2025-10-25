ヤクルトからドラフト１位指名を受けた法大・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）が２４日、青木宣親ＧＭ特別補佐（４３）から“長寿の秘訣（ひけつ）”を授かった。川崎市内の同大学施設で指名あいさつを受けた右のスラッガーは「（現役は）４０歳までやりたいです。一つの指標というか、目指すところです」と宣言した。４２歳までプレーした青木ＧＭ補佐は２１年の現役生活を振り返り「自分と向き合うこと。それはすごく必要」