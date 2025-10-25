３球団競合の末、阪神からドラフト１位指名を受けた創価大・立石正広内野手（２１）が２４日、「本当に負けられない」と大学日本一を置き土産にプロの世界へ羽ばたくことを誓った。運命の日から一夜明け、東京・八王子市内の同校で指名あいさつを受けたアマ球界ＮＯ１スラッガー。吉野スカウトから藤川監督のサイン入りのドラフト会場入場証を受け取り、「飛距離もそうだが、打球のインパクトの音とか小さいことを評価していた