１８年連続１８回目の出場となる関大は１４位に沈んだ前回の屈辱を糧に、シード奪回を狙う。２大会連続で９・２キロのエース区間５区を任されることが確実な前田彩花（３年）は「目標は最低でも８位以内」と誓う。自身は昨秋、オランダの１５ｋｍロードで海外初レースを経験し、７月にワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）で女子ハーフマラソン団体金メダル。関大が２位に入った９月の関西予選は、１区区間新で全日本切符に