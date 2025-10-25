◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース第２日（２４日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）３位で出た中村心（２０）＝ヤマエグループＨＤ＝が４バーディー、１ボギーの６９出回り通算８アンダーの２位に順位を上げた。２５日は２０歳の誕生日。バースデーウィークをルーキー３人目の優勝で祝う。連日の６６をマークした佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が１２アンダーとし、後続に４