秋の体調不良の原因と対策を、漢方に詳しい薬剤師が解説します（写真：かぱこさん／PIXTA）【イラスト】生命エネルギーの元「肺」の機能を高めるツボ秋も深まり、過ごしやすくなってきたのはよいのですが、急な気候の変化で体調崩す人が増えています。今の時期は、風邪やインフルエンザなど、呼吸器のトラブルが増える時期でもあります（実際、インフルエンザは流行期に入っているようです）。実は、漢方の世界でも、秋は「肺」に