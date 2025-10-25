timeleszの松島聡と俳優の白洲迅が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』（毎週土曜後11：00）第4話が、きょう25日に放送される。第2話から登場した猪俣周杜（timelesz）演じる阿久津と、彼のことが気になる千石（松島）とのエピソードが描かれる今回、猪俣からコメントが到着した。【場面写真】何があったの⋯阿久津（猪俣周杜）を心配そうに見つめる千石（松島聡）元カノから娘を預けられ