ABCテレビは11月8日深夜0時から、関西ローカルで特別番組『音バナ♪ついつい』を放送すると発表した。お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢とポップスピアニストのハラミちゃんがタッグを組む。【番組カット】ゲストと即興セッションも!?MCを務める森田哲矢＆ハラミちゃん普段なかなか素顔が見られない音楽アーティストのパーソナリティーを、“ついつい”やってしまう言動から引き出しちゃおうという新しい音楽トーク番組