生鮮食品やケーキなどを買った時についてくる保冷剤。捨てるのはもったいないと、とりあえず冷凍庫に入れ、いつの間にか庫内がいっぱいになっていた…。こんな状況は“あるある”ではないだろうか。そのタイミングで整理することは良いのだが、全部を処分するのは待ってほしい。保冷剤はストックしておけば、災害や停電時に活躍するのだ。もしもの時に役立つ保冷剤の活用について、保冷剤製造の大手メーカー、トライ・カンパニーの