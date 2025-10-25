7人組ダンス＆ボーカルグループ・PSYCHIC FEVERが出演する日本テレビ系『推し主総会』（深1：05）が、24日深夜に放送された。【番組カット】かしこまった表情で…ファンから愛ある喝を受けるPSYCHIC FEVER「推し主総会」は企業が行う株主総会のように、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。愛しすぎている“推し主”だからこそ気づける“推し”のウイ