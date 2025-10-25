ウクライナを支援する有志国連合が24日、イギリス・ロンドンで首脳会議を開きました。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアへの制裁強化とアメリカとの連携を訴えました。ゼレンスキー大統領は会合後の会見で、「ロシアのすべての石油会社と石油ターミナルなどに制裁を科すべきだ」と訴え、各国にロシアへの更なる制裁を求めました。イギリスのスターマー首相も「ロシアの石油とガスを世界市場から排除する」と述べ、制裁強化の