武蔵小山駅前のタワマン群（筆者撮影）【写真を全部見る】東洋一のアーケードといわれた商店街のある街「武蔵小山」…｢ほんとの"ムサコ"はこっち｣あっちにもタワマン、こっちにもタワマン。気付けば日本の街はタワマンだらけになった。それもそのはず。タワマンは2024年末時点で全国に1561棟もあるという。その土地の生活、景観、価値を大きく変えてしまうタワマンだが、足元には地元の人たちの生活圏がいまも広がっている。縦に伸