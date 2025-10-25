きょうは、西〜東日本を中心に曇りや雨となるでしょう。西〜東日本の太平洋側では、午前中から雨が降りやすく、午後は東日本までまとまった雨雲が広がる予想です。夕方以降は、日本海側でも雨が降り始めるでしょう。一方、北日本は雲が広がりやすいものの、日中日差しが届きそうです。雨が降りやすい西〜東日本の太平洋側は、きのうより最高気温が低い所が多く、冷たい雨となるでしょう。その他の地域は、きのうと同じか、やや高く