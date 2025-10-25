元人気子役が２１歳の誕生日を報告した。女優の小林星蘭が２５日までに自身のインスタグラムを更新。「わたしの最高なおともだちズ（複数）に２１歳最高のお祝いしてもらいました！」と記し、バルーンに囲まれ、サンリオのキャラクターのバースデーケーキを持った写真をアップ。「だいすきなサンリオのケーキうれしいとっても時差投稿だから半袖だよ」とつづった。小林は９月２５日に２１歳の誕生日を迎えた。