高市総理は、ウクライナを支援する有志連合の首脳会合にオンラインで参加し、引き続き、支援を推進していく考えを伝えました。今回が事実上の外交デビューです。高市総理「私からはこの戦争の帰結というのは、これは欧州を越えて東アジアを含め、国際秩序全体に大きな影響を与えるという旨を指摘いたしました」高市総理は昨夜、イギリスやフランスが主催し、ゼレンスキー大統領も出席したウクライナを支援する有志連合のオンライン