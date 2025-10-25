ウクライナの和平に向けた有志連合の首脳会合がイギリスで開かれ、追加制裁などによりロシアへの圧力を強める必要性について議論が行われました。記者「ゼレンスキー大統領がイギリスの首相官邸に到着しました」24日、ロンドンで行われた会合にはイギリスのスターマー首相やウクライナのゼレンスキー大統領らが対面で出席したほか、フランスのマクロン大統領らがオンラインで参加しました。ウクライナ大統領府によりますと、参加し