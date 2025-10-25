アメリカのニューヨーク株式市場で24日、ダウ平均株価が史上最高値を更新し、終値で初めて4万7000ドルの大台を突破しました。24日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は4万7207ドル12セントで取引を終え、史上最高値を更新しました。終値が4万7000ドルの大台を突破するのは初めてです。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数は6791.69、ハイテク株が中心のナスダック総合指数は2万3204.87で取引を終え、それぞれ史