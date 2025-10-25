¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÎæÉ´²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å¾¿¦2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ªÁ°¿¦¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¥¬¥é¥Ã¤È´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢È¯À¼¤Î»ÅÊý¤â¡¢¸¶¹Æ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â¡¢¤ï¤«¤é¤ºÆþ¼Ò¤·¤¿¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹2Ç¯ÌÜ¤â¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ­¤·¡¢¼«