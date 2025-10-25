元広島で、現在は台湾プロ野球の統一で内野守備巡回コーチを務める玉木朋孝氏（50）が、今季限りで同球団を退団することが24日、分かった。近日中に帰国する見込み。93年ドラフト3位で広島に入団し、オリックスでもプレー。05年の現役引退後は広島で1軍内野守備走塁コーチなどを歴任。22年に退団後、23年から統一で野手総合コーチなどを務めた。