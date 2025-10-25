オリックスからドラフト1位指名を受けた延岡学園・藤川が、「怪物ロード」を歩んで5大目標の達成を狙う。最速153キロの九州No・1右腕は、宮崎県延岡市の同校で指名あいさつを受け「新人王ももちろん獲りたいですし、将来的には防御率とか最多勝、沢村賞まで獲れる投手になりたい。160キロをまず投げるのが目標」と決意を示した。1メートル83、88キロの大型右腕。憧れの投手に挙げるのが、入団時1メートル89、93キロだった山下