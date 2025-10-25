中日・井上監督は、東都大学野球の青学大―亜大が行われた神宮球場を訪れ、ドラフト1位指名の青学大・中西を電撃視察した。21日に120球を投げてから中2日で、127球を投げ12奪三振の完封勝利という内容に、「中2日で、万全ではない中でたいしたもの」と絶賛。チームの先発陣には高橋宏や金丸ら有望株がおり、指揮官は「チームYD（ヤングドラゴン）としてね。中堅、ベテランも。CK（中堅）かV（ベテラン）DかYDか。みんなで競争