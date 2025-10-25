きょう未明、北海道根室市で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震による大きな被害はありません。きょう午前1時40分ごろ、根室市で震度5弱、釧路市などで震度4を観測する地震がありました。震源は根室半島南東沖の深さ40キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。この地震による津波はありませんでした。また、根室市などによりますと、大きな被害はありませんでした。道内で震度5弱を観測する