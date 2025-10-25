人口わずか18万5000人、面積は種子島とほぼ同じ444平方キロメートルのオランダ領キュラソーが初めてワールドカップに出場するかもしれない。残り２試合となった2026年の北中米・カリブ海予選では、グループBで首位ジャマイカに１ポイント差の２位。３位のトリニダード・トバゴには勝点３差をつけている。グループ１位になれば、本大会出場決定で、２位でも３チーム中、成績上位の２か国は大陸間プレーオフに進める。簡単では