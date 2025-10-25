ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比472.51ドル高の4万7207.12ドルと終値の最高値を更新して取引を終えた。米利下げ観測が強まり、買い注文が膨らんだ。9月の米消費者物価指数（CPI）は前年同月からの上昇率が3.0％だった。市場予想を下回り、月内に米追加利下げが決まる公算が大きいとの見方が広がった。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続伸