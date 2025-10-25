写真左から届け出順に、栗原絵里子氏、松尾崇氏、梅沢保雄氏、広瀬浩一氏任期満了に伴う神奈川県鎌倉市長選は２６日、投開票される。立候補しているのは届け出順にいずれも無所属で、新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と現職で５期目を目指す松尾崇氏（５２）、新人で造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）、新人で電機メーカー社員の広瀬浩一氏（６１）の４人。４期１６年の松尾市政への評価や市役所移転問題、深刻化するオーバー