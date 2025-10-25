©ABCテレビ Aぇ! groupが全国各地で出会った人たちのお手伝いをしながら、多くの人たちに愛されるグループを目指す“お手伝い＆ふれあい旅”番組「あっちこっちAぇ！」。10月25日（土）は青森県の旅をお届けする。 青森県でお手伝い中のAぇ! group。地元の人たちとふれ合えるお手伝いスポットが書かれた４枚のカードの中から「ピカッと！世界を照らすつるっこ集団」というカードを引く。 メンバー