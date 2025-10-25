楽天から1位指名を受けた花園大の藤原が、京都市内の同校で三木監督らから指名あいさつを受け「（1位で）それなりの責任もあると思いますし、期待もしていただいている。その期待に応えられるだけの結果を残したい」と力を込めた。三重県伊賀市出身。高校は滋賀県甲賀市の水口（みなくち）に通った。日本二大忍者の里である伊賀と甲賀で生まれ育った21歳。最速156キロの直球が最大の武器だが、スライダーは手裏剣のごとく鮮や