2歳牝馬G3「第14回アルテミスS」は今年も素質馬がそろった。白毛一族のマルガが本命だ。函館芝1800メートルの新馬戦はスピードの違いでハナを切ると直線、ギアを上げて3馬身V。勝ち時計1分48秒1で2歳コースレコードを樹立した。その後は放牧で心身ともに成長を促し、栗東トレセン帰厩後も順調に稽古を積み重ねた。1週前追いは武豊を背に坂路4F54秒4〜1F12秒2をマーク。武豊は「落ち着きがあって動きも良かった」と手応え十分