来日2年目だったDeNAのケイが、羽田発の航空機で米国に帰国した。退団となる見込みで、米メディアも23年以来3年ぶりに大リーグに復帰見込みと報じている。今季は9勝6敗でリーグ2位の防御率1・74をマーク。球団を通じ「リーグ優勝からの日本一とはいきませんでしたが、自分のベストを出し尽くすことができ、悔いなく終えることができました」とコメントした。球団は退団を見越して外国人左腕の補強に着手している。