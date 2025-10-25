ヤクルトからドラフトで2位指名を受けた城西大の俊足内野手・松川が、埼玉県坂戸市の同大野球場で指名あいさつを受けた。50メートル走5秒88のスピードを誇る大型遊撃手は打力も魅力で「将来的にはトリプルスリーが目標。同じチームになる山田哲人選手にどんどん（極意を）聞きたい」と目を輝かせる。青木宣親GM特別補佐も「（足の速さは）プロの世界でもやっていける。身体能力が高いのでいろんなポジションで活躍できると思