スポニチスポニチアネックス

石垣元気の背番号17希望にサブロー監督も感心「強心臓の直談判」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ロッテからドラフト1位指名を受けた健大高崎の最速158キロ右腕・石垣元気
  • 24日、サブロー新監督らから指名あいさつを受けた
  • 席上で「佐々木朗希投手の17番を希望しました」とストレートに語った
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    U―17日本代表が流通経大に勝利！米軍基地育ちのマギーが先制弾「周りは自分より10倍うまい」 2025年10月24日 17時6分
  • スポニチ
    ロッテ1位・石垣元気が背番号17を希望　最終目標は朗希超え「170キロ出したい」 2025年10月24日 13時53分
  • 　１７秒差で箱根出場を逃し、呆然としながら取材に応じる法大の坪田智夫監督
    １７秒差で箱根落選　法大監督は呆然「通ったと思った、整理ついてない」インフルエンザで主力３人欠場も響く…主将は号泣、１１年ぶり本戦逃す 2025年10月18日 11時31分
  • 【フィギュア】初出場初Ｖの１７歳・中井　キスクラで歓喜の涙「え！？　どうしよう！？」　日本人３人目ＧＰデビュー戦Ｖ 2025年10月19日 0時2分
  • プロ野球ドラフト会議　ロッテ１位指名・石垣投手　背番号１７希望
    プロ野球ドラフト会議　ロッテ１位指名・石垣投手　背番号１７希望 2025年10月24日 19時56分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 勝村に不倫報道 謎の一人称話題
    2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
    3. 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    4. 4. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
    5. 5. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
    6. 6. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
    7. 7. 名前をちゃん付け セクハラ認定
    8. 8. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
    9. 9. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
    10. 10. 松本人志の扮装で放送差し替えか
    1. 11. はらぺこツインズ 活動休止発表
    2. 12. 股間にメニュー表 男性が謝罪
    3. 13. トヨタ「スープラ」生産終了へ
    4. 14. 立憲「ヤジ将軍」を斉藤氏名指し
    5. 15. 城田優、複雑な家庭環境を告白
    6. 16. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
    7. 17. 「死んでしまえ」発言に独自見解
    8. 18. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
    9. 19. 寝耳に水 タレントから政界進出
    10. 20. 田中みな実 多発する「不仲説」
    1. 1. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
    2. 2. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
    3. 3. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
    4. 4. 名前をちゃん付け セクハラ認定
    5. 5. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
    6. 6. 股間にメニュー表 男性が謝罪
    7. 7. 立憲「ヤジ将軍」を斉藤氏名指し
    8. 8. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
    9. 9. 寝耳に水 タレントから政界進出
    10. 10. 雅子さまがアトピーで…行動驚き
    1. 11. 物件5棟に中国系法人677社が登記
    2. 12. 大手カラオケ店 迷惑行為に声明
    3. 13. クマによる死者 過去最悪10人に
    4. 14. 茨城で「捕獲記録のない魚」発見
    5. 15. 培養室で死亡 酸素欠乏の可能性
    6. 16. 小野田紀美氏の「解像度」に称賛
    7. 17. 田原氏不適切発言の番組打ち切り
    8. 18. 保育士10人が虐待「やっぱりか」
    9. 19. 生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げ　実態を調査…多くの車が30キロ超　警察が指導取締りを徹底へ
    10. 20. アスリートへの盗撮は「性暴力」
    1. 1. 所信表明に「中国嫌いなんだな」
    2. 2. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
    3. 3. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
    4. 4. 田久保市長が書類提出→失笑の嵐
    5. 5. リニア工事が原因か 各地で異変
    6. 6. 演説で 安倍元首相の言葉意識か
    7. 7. 政府「国家情報局」を創設へ
    8. 8. クマ被害に「自衛隊使うべき」
    9. 9. 立憲民主党の水沼秀幸、信表明演説に参加！ユーザーからは「野次がうるさかった」との反応も
    10. 10. 独裁ではないか 政権の姿勢批判
    1. 11. 露 日本は平和条約締結に賛成
    2. 12. 石破氏に米国側から意外な高評価
    3. 13. 小野田氏の「悪癖」に心配の声が
    4. 14. Zoff声明「許諾得ないまま制作」
    5. 15. 元タレントが環境大臣政務官に
    6. 16. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
    7. 17. サイバー攻撃 メールなどに注意
    8. 18. 玉川徹氏 交渉権獲得に疑問連発
    9. 19. 元タレ議員は不要 嫌悪感示す声
    10. 20. まさか 大根おろしで259人食中毒
    1. 1. 中国 高市首相の所信表明に反論
    2. 2. ジバンシィ氏 韓国人女性と挙式
    3. 3. NBA監督ら37人逮捕 ゲーム不正
    4. 4. 初来日 お好み焼きを食べて絶賛
    5. 5. 米における銃の実態 日本人驚き
    6. 6. 少女をレイプ殺害 女に無期刑
    7. 7. 小学生ら10人超はねられる 中国
    8. 8. ナポレオン軍を襲った病を特定
    9. 9. AIが菓子の袋を銃と誤認識 米国
    10. 10. ジョニー・デップ 本格復帰へ
    1. 11. ミャンマー詐欺拠点 1000人逃走
    2. 12. 「薬屋のひとりごと」に反響
    3. 13. 北朝鮮「新興富裕層」の資産
    4. 14. 中国共産党 10月25日を記念日に
    5. 15. 北朝鮮軍2人 軍事境界線を侵犯か
    6. 16. インドでバス炎上 乗客20人死亡
    7. 17. ホワイトハウス東棟ほぼ解体か
    8. 18. ナポレオン軍襲った病、DNA解析で特定
    9. 19. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
    10. 20. 韓 カロリー・穀物自給率が半減
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
    3. 3. 今後求人が減っていく職種 TOP15
    4. 4. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
    5. 5. 住宅ローン完済後に判明した現実
    6. 6. NY株式 逆だったらきつい反応?
    7. 7. 同じ職種でも年収に100万円の差
    8. 8. せっけんは昔ながら...賢い選択
    9. 9. 羽田直結 新線構想放置された訳
    10. 10. NY為替 ドル円が激しい上下動
    1. 11. 日産自動車が 苦境に喘ぐ原因は
    2. 12. プロ野球で最も選手が集う高校
    3. 13. 貯蓄がなくても楽しく老後資金に
    4. 14. 「脱ドル」拡散の舞台裏を解説
    5. 15. 仏中銀総裁 規制緩めると危険?
    6. 16. 通信費月1万円以内 おすすめ3選
    7. 17. 母が認知症に 家族は新たな不安
    8. 18. 「材料出尽くし」日経平均が急伸
    9. 19. 都心で進む「見えない住人」増加
    10. 20. 大河で有名 馬琴に「犬猿の仲」
    1. 1. ダイソーのカードホルダーが便利
    2. 2. 機械学習を簡素化 OSSを紹介
    3. 3. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
    4. 4. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
    5. 5. 純正キーボードがないiPad mini
    6. 6. 【明日から】ノースフェイスやコールマンも登場予定。Amazon スマイルSALEの注目アイテムは？
    7. 7. NTTデータなど、ワーキングケアラー向け介護事業「ケアラケア」を開始
    8. 8. 「Pixel Watch 4」試してみた
    9. 9. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
    10. 10. Appleはまだ「空間」を諦めていない。M5チップ搭載Vision Proの実力
    1. 11. 内藤瑛亮監督✕鈴木福主演の映画『ヒグマ!!』、現実のクマ被害を鑑み公開延期［ホラー通信］
    2. 12. 光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
    3. 13. デロンギ 話題のコーヒーマシン
    4. 14. 従来のドラレコとの違いに驚き
    5. 15. 「ほぼ日手帳アプリ」が登場
    6. 16. DIYで似て非なるデバイスを作成
    7. 17. CLASSES ROOTのプレビュー表示
    8. 18. ユニットコム、買い取り専門店舗「パソコン工房 秋葉原買取センター」を11月1日にオープン
    9. 19. 「マイナ免許証」取得で混乱も
    10. 20. 富士通など、高齢化社会に向けAIによる運動評価が可能な健康増進型保険サービス開発で連携
    1. 1. 大谷の変顔が全米中継で流れる
    2. 2. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
    3. 3. 大谷に「なぜ私を憎むのですか」
    4. 4. ド軍 106億円左腕をWS登録外に
    5. 5. 朗希が通訳へ感謝「泣かせる」
    6. 6. 「野球辞めよう」危機から 涙が
    7. 7. 大谷 会見で意外な人物に笑い
    8. 8. 麟太郎に「卒業しないと」と指摘
    9. 9. サブロー新監督 石垣元気に謝罪
    10. 10. なぜ田中碧を起用? 監督に疑問
    1. 11. ド軍はロースター入り26人発表
    2. 12. 大谷が麟太郎へ「気持ちが大事」
    3. 13. 真美子夫人が敵地降臨 大一番へ
    4. 14. WS前日に 大谷取材でハプニング
    5. 15. 大谷 シュナイダー監督の珍要求
    6. 16. 鈴木彩艶 名門クラブ移籍の噂増
    7. 17. 阪神 ドラフトの外れ1位には
    8. 18. フィギュア男子SPで佐藤駿首位　中国杯、女子の渡辺倫果SP2位
    9. 19. 初戦有原→第2戦モイネロ投入へ
    10. 20. 森下「1点多く勝っていれば」
    1. 1. 勝村に不倫報道 謎の一人称話題
    2. 2. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
    3. 3. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
    4. 4. はらぺこツインズ 活動休止発表
    5. 5. 松本人志の扮装で放送差し替えか
    6. 6. 城田優、複雑な家庭環境を告白
    7. 7. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
    8. 8. 「死んでしまえ」発言に独自見解
    9. 9. 田中みな実 多発する「不仲説」
    10. 10. 米倉、逮捕されなくても消滅か
    1. 11. Perfumeあ〜ちゃん ビキニ姿反響
    2. 12. ミセス大森の報告に「早すぎw」
    3. 13. 松本人志「私的な問題がまだ…」
    4. 14. 「裏金問題解明」など激しいヤジ
    5. 15. 赤西 「濡れ場」全カットに嘆き
    6. 16. 河合郁人の強烈「束縛」ドン引き
    7. 17. 息子が発達障害で不安 問題は親
    8. 18. へずまりゅう氏 妻が暴行被害
    9. 19. はらぺこツインズ 活動休止へ
    10. 20. じゅん子氏「28秒会見」に初言及
    1. 1. いまラブホ入りました 現場緊迫
    2. 2. トヨタ・スープラ 生産終了発表
    3. 3. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
    4. 4. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
    5. 5. 無印良品「リピート買い」名品は
    6. 6. 「犬と棘」に涙腺崩壊の声が続出
    7. 7. 31 キティとコラボしたアイスも
    8. 8. 7児の母が第8子妊娠 歩くの困難
    9. 9. 娘の食生活に母絶句 寝室が臭い
    10. 10. 「佐世保」はなんて読む？一発で読める？
    1. 11. 無難なコーデ 上手にするコツ
    2. 12. 「薩摩塩屋」はなんて読む？南九州市にある駅！
    3. 13. コスパ最強 ワークマンの秋服
    4. 14. D.R. HARRIS 日本で本格展開へ
    5. 15. お手頃なのに「しまむら」で発見
    6. 16. モス「テリヤキチキンピザ」登場
    7. 17. 機能満点「はなまるおばけ」
    8. 18. 「花堂北」はなんて読む？「花」は3文字で読みます！
    9. 19. Amazonのトラックボールマウス
    10. 20. パート先の先輩が「怖い」職場

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得