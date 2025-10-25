阪神からドラフト１位指名された立石正広内野手（２１）＝創価大＝が２４日、都内の同校で竹内球団副本部長、東編成ディレクター、畑山統括スカウト、吉野担当スカウトから指名あいさつを受けた。以下、立石の主な一問一答。−指名あいさつを受けて。「大学の残りの試合もありますし、そこが終わってから、これからだなっていう気持ちになると思います」−自身の周囲の反応は。「今までないほどにメッセージをいただいた