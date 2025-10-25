巨人は24日、馬場皐輔投手（30）と育成選手の鴨打瑛二投手（21）、坂本勇人捕手（23）の3選手に来季の契約を結ばないことを通達した。17年の阪神ドラフト1位だった馬場は、21年に44試合に登板するなど中継ぎとして活躍。23年オフに現役ドラフトで巨人に加入したが、2年間で9登板に終わっていた。川崎市のジャイアンツ球場を訪れ「現役続行したい」とし、トライアウトも参加する予定とした。