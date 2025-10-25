阪神の佐藤輝明内野手（２６）が２４日、日本シリーズの前日練習に臨み、豪快な柵越えを放った。テラス席は必要ない。フリー打撃で虎の４番の風格を漂わせ、計１６スイングでスタンドに４発。「いいんじゃないですか」と準備は万端整った。相手先発は有原。シーズンでの対戦はない。「まだそんなにイメージというか、データもそこまで見ていない。帰ってから見たいと思います」。試合開始までに、いいイメージを頭にたたき込