ヤクルト1位の法大・松下が、川崎市の同大施設で青木宣親GM特別補佐らから指名あいさつを受けた。今オフにメジャーに挑戦する村上の後継者として期待される強打の右の内野手。主将を務めた大学日本代表でチームメートだったのが阪神1位の創価大・立石で「同じ試合時間に同じ球場でプレーできるかもしれないので、立石の前でしっかり結果を残したい。絶対に負けたくない」と対抗心を燃やした。競争心をかき立ててくれるライバ