ロッテは24日、今季限りで現役を引退した美馬学氏（39）が2軍投手コーチに就任すると発表した。背番号は後日発表される。茨城・藤代から中大、東京ガスを経て10年ドラフト2位で楽天入り。19年オフにロッテにFA移籍し、15年のプロ生活で通算267試合に登板して80勝88敗、防御率3・94。「恩返しの気持ちを胸に選手たちの成長をサポートし、チームに貢献できるよう全力を尽くしたい」とコメントした。