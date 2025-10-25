「東都大学野球２部、日大（降雨ノーゲーム）専大」（２４日、等々力球場）阪神からドラフト２位指名を受けた谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２４日、東都大学野球２部リーグ・専大２回戦に「３番・二塁」で出場した。五回で降雨ノーゲームとなった中、ラストシーズンを悔いなくやり切ることを誓った。昨夜はＬＩＮＥに３００件の祝福メッセージが届いた。ただ、「実感が湧かなかったのと、きょうで終わりたくないと、試合