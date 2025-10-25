11月に強化試合を行う侍ジャパンに選出されている巨人の大勢が、川崎市のジャイアンツ球場で調整。WBC使用球でキャッチボールなどを行い「滑る感覚はある。対応というよりかは、軸をぶらさずに自分の（投球）フォームとかで合わせていきたい」と話した。ドラフト会議で2位指名を受けた早大・田和が弟子入りを熱望したことには「僕もどうやったら早稲田に入れるのか聞いてみたい」と笑わせた。