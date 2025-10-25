OECD本部＝2022年6月、パリ経済協力開発機構（OECD）が25日までに公表した教育に関する最新の報告書で、博士課程修了者のうちSTEM（科学、技術、工学、数学）分野を専攻した割合は、日本が加盟国平均を下回った。一方で、修士課程修了者では平均より高く、学生が博士課程に進まずSTEM分野の研究者育成が進んでいない状況が浮かんだ。報告書によると、2023年のデータで、博士課程でSTEM分野を選択したのは平均43％で、日本は35