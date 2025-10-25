米自動車大手ゼネラル・モーターズのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は24日、米自動車大手ゼネラル・モーターズ（GM）が200人超の従業員を削減したと報じた。事業環境の変化に対応するための措置と説明しているという。関係者の話として伝えた。ブルームバーグによると、GMは業務効率化を目的に設計部門の一部従業員の削減を決定。24日朝に従業員側に通知したという。GMは今月、米政府によ