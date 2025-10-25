「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２４日、エムウェーブ）女子５００メートルが行われ、吉田雪乃（２２）＝寿広＝が３７秒５０で大会２連覇。高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は３８秒０１で２位だった。３０００メートルでは、堀川桃香（２２）＝富士急＝が４分６秒８８で優勝。高木は４分７秒１２で２位。佐藤綾乃（２８）＝ＡＮＡ＝が４分９秒３６で３位に入り、「チーム・ゴールド」が表彰台を独占した