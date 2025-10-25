◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週最終日▽青学大３―０亜大（２４日・神宮）中日がドラフト１位で指名した青学大の中西聖輝（まさき）投手（２１）は、亜大戦に先発し１２奪三振完封。同校の６季連続１８度目の優勝に貢献した。喜びを抑えきれなかった。９回２死。最後の力を振り絞り１４５キロの直球で見逃し三振を奪った中西は、くるりとセンター方向に体を向け、片膝をついて万歳した。専大、亜大に続き史上３校目の６連