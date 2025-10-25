巨人の馬場皐輔投手（３０）が２４日、戦力外通告を受けた。今季は２軍で３７試合に登板して防御率１・９１の結果を残し、イースタン・リーグ優勝に貢献。しかし、１軍では８試合の登板に終わり、防御率は３・６８だった。Ｇ球場で取材に応じ「現役ドラフトで呼んでいただいて、もっと１軍で投げて貢献したかった。ジャイアンツのユニホームを着られて、球団関係者の皆さんや選手、今まで応援してくださったファンの皆さんにすご