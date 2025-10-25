巨人の丸佳浩外野手（３６）が２４日、ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦が決まった岡本が抜けた穴を、全員で埋めると誓った。「和真が抜けるのはチームとしてすごい痛いこと。点を取るには打線で戦っていかないと。線で相手投手に立ち向かっていかないといけない」と力を込めた。８年間、巨人の４番を務めてきた岡本。「和真の代わりをしてくれる選手はいない」と大きな戦力ダウンを見込む。それでも「今年、和真