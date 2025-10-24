『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。 イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。 東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOMEで開催された「モーニングミーティング」。この時のテーマは「トヨタ クラウン」。イベント当日は雨だったため、「クジラ」の愛称がついた4代目クラウンS60型といったモデルは参加していませんでしたが、クラ