抽選を突破したコーチェラバレーは金曜朝、ポリトラックで調整した。絶好の1番枠に入り、コースロスなく回ってくれば侮れない存在だ。安田師は「今朝も変わりなく来ています。冷静に走っていたので。（長距離の）距離適性も見せているので菊花賞に」と語った。まだ良化の余地を残しているが、発馬さえ決まれば期待が膨らむ。