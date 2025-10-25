巨人は２４日、馬場皐輔投手（３０）と育成選手の鴨打瑛二投手（２１）、坂本勇人捕手（２３）に来季契約を結ばないことを通達した。馬場は仙台大を経て１７年度ドラフト１位で阪神入団。２３年オフの現役ドラフトで巨人移籍も２年間で計９試合の登板で勝ち星なしに終わった。通算１１５試合に登板して７勝４敗、防御率３・４８だった。今後は現役続行を希望している。