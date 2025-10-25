アマキヒはこの日、坂路で軽快な走りを披露。国枝師は「順調。気持ちが入っている」と愛馬の仕上がりに自信をのぞかせる。週末は雨予報だが「良馬場の方がいいと思う」と好天を希望。来年定年を迎える名伯楽にとっては最後のクラシック。「ずっと携わってきた血統。頑張ってほしいし、何かあればいいね」と“有終V”に期待した。